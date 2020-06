Nach Abstieg in Güllegrube : Verunglückte im kritischen Zustand

Fünf Rettungswagen und zwei Notärzte waren am Samstag am Unglücksort im Einsatz. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Auch am Montag sind die Menschen noch bestürzt über das tragische Unglück in Groterath, bei dem ein Landwirt (70) und sein Nachbar (35) schwer verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, sind beide Männer noch an Herz-Lungen-Maschinen angeschlossen. Das ältere Unfallopfer sei in die Uniklinik Essen verlegt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(gap) Der Landwirt war am Samstagvormittag in eine Güllegrube in seinem Garten gestiegen. Er wurde bewusstlos und fiel in den flüssigen Mist. Ein Nachbar hatte dies gesehen, wollte helfen, stieg ebenfalls in die vier Meter tiefe Grube hinab und wurde auch ohnmächtig. Die Gase dort hatten den Sauerstoff verdrängt.

Beide Männer mussten nach ihrer Rettung durch die Feuerwehr reanimiert werden. Schwer verletzt kamen sie in Krankenhäuser. Der 70-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber zunächst nach Duisburg geflogen, später in das Uniklinikum Essen verlegt. Beide befinden sich laut Polizei weiterhin in einem kritischen Zustand.

(gap)