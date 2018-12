Raser-Prozess in Mönchengladbach: Verteidiger fordert Bewährungsstrafe für 29-Jährigen Angeklagten

Raser-Prozess in Mönchengladbach

Ein Kreuz steht in Mönchengladbach nahe der Unfallstelle. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Im Juni 2017 soll ein 29-Jähriger einen Fußgänger bei einem illegalen Autorennen erfasst und getötet haben. Sein Anwalt fordert nun vor Gericht eine Bewährungsstrafe.

Der Verteidiger des Unfallfahrers im sogenannten Raser-Prozess hat am Donnerstag für seinen Mandanten eine Bewährungsstrafe gefordert. „Mein Mandant war nach dem Unfall geschockt, hat sofort Verantwortung übernommen und erklärt, er sei zu schnell gefahren.“ Seinem Mandanten wird vorgeworfen, sich mit einem anderen Autofahrer ein spontanes Rennen geliefert und dabei einen Fußgänger mit dem Auto erfasst und getötet zu haben.

Der 29-Jährige aus Schwalmtal muss sich seit Oktober wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung verantworten. Zuvor saß er drei Monate in U-Haft, sollte ursprünglich wegen Mordes angeklagt werden. Diesen Tatvorwurf sah das Landgericht nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens als nicht hinreichend an.