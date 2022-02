Versuchter Raubüberfall in Mönchengladbach : Mann bedroht Kiosk-Betreiber mit Schusswaffe

Versuchter Raubüberfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein versuchter Raubüberfall hat sich am Freitagnachmittag in einem Rheydter Kiosk abgespielt. Der Täter drohte mit einer Waffe – der Betreiber wusste sich aber zu wehren.

Ein unbekannter Mann hat versucht, ein Kiosk an der Friedrich-Ebert-Straße in Mönchengladbach-Rheydt zu überfallen. Das meldete die Polizei am späten Freitagabend.