Suchmeldung aus Mönchengladbach : Vermisste 14-Jährige wohlbehalten gefunden

Die vermisst gemeldete 14-Jährige aus Mönchengladbach ist wieder aufgetaucht. Foto: dpa/Carsten Rehder

Mönchengladbach Das 14-jährige Mädchen, das Ende Juni aus ihrer Wohngruppe in Mönchengladbach verschwunden war, ist am Wochenende wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Die Jugendliche hatte - wie gemeldet - am Freitag, 26. Juni, ihre Wohngruppe in Mönchengladbach verlassen. Am Samstag, 4. Juli, konnte das Mädchen in Alsdorf wieder aufgegriffen werden. Die 14-Jährige wurde zurück zu ihrer Wohngruppe gebracht.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche nach dem Mädchen.

