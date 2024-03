Einsatz in Mönchengladbach Verletzte nach Autounfall auf der A61 ins Krankenhaus gebracht

Laut Angaben der Feuerwehr kollidierten beide Fahrzeuge gegen 15.40 Uhr mit der rechten Leitplanke und kamen anschließend an der linken Leitplanke zum Stehen. Dabei verteilten sich Fahrzeugteile auf den Fahrspuren. Die Autos wurden jedoch nicht stark beschädigt, und so konnten die drei Insassen sie selbstständig nach dem Unfall verlassen. Sie wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt. Dabei stellte sich heraus, dass alle drei Insassen leicht verletzt wurden.