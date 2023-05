Bus kollidiert mit Pkw Drei Verletzte bei Unfall in Hardt

Der Unfall ereignete sich demnach am Dienstag, 9. Mai, gegen 7.35 Uhr auf der Kreuzung Karrenweg/ Wehresbäumchen in Hardt. Ein 48-jähriger Autofahrer und seine 21-jährige Beifahrerin waren in einem Renault Twingo auf der Straße Wehresbäumchen unterwegs. Auf der Kreuzung mit dem Karrenweg kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 45-jährige Busfahrerin die Rechts-vor-links-Regelung missachtet.