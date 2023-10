Vorfahrt missachtet Zwei Verletzte bei Unfall in Wickrath

Demnach alarmierten mehrere Personen die Einsatzkräfte am Sonntagabend, 22. Oktober, gegen 20.30 Uhr. Die eintreffenden Beamten fanden im Einmündungsbereich Hochstadenstraße/ Neukircher Weg zwei durch einen Unfall stark deformierte Kleinwagen vor, die nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrer, die jeweils alleine in ihrem Auto saßen, wurden verletzt. Sie wurden vor Ort versorgt und dann zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Hochstadenstraße voll gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei dabei, und auch bei den Aufräumarbeiten.