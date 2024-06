Zusammenstoß in Mönchengladbach Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf Dahlener Straße

Der 21-jährige Fahrer eines grauen Opel Corsa war demnach auf der Dahlener Straße in Richtung Wilhelm-Schiffer-Straße unterwegs. Neben ihm befanden sich nach eigener Aussage drei Insassen im Auto. Aus noch „nicht abschließend geklärter Ursache“ verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, touchierte in der Folge einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Motorroller und kollidierte mit einem Auto, das durch die Härte des Aufpralls in ein weiteres abgestelltes Auto geschoben wurde. Quer auf der Fahrbahn kam der Opel Corsa zum Stillstand.