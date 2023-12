Zusammenstoß in Mönchengladbach Auto bleibt nach Verkehrsunfall auf dem Dach liegen

Zwei Mönchengladbacher sind bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 2. Dezember, an der Kreuzung Waldnieler Straße/ Nicodemstraße leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem Auto der Marke Volvo auf der Nicodemstraße in Richtung Waldnieler Straße und wollte diese gegen 22.23 Uhr geradeaus überqueren.