36-Jähriger kam in Polizeigewahrsam : Verfolgungsjagd mit der Polizei

36-Jähriger kam in Polizeigewahrsam

Auf der Burggrafenstraße in Mönchengladbach gelang es den Polizeibeamten schließlich, den Wagen zu stoppen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Einer Streifenwagenbesatzung war kurz vor Mitternacht ein Auto aufgefallen, dass in Schlangenlinien unterwegs war. Doch auf Anhaltezeichen reagierte der Fahrer nicht.

Betrunken am Steuer, kein Führerschein, aggressiv und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs. Das sind nur einige Vorwürfe gegen einen 36-jährigen Mönchengladbacher, der in der Nacht zum Donnerstag von der Polizei nach einer rasanten Verfolgungsjagd durch die Innenstadt gestoppt wurde.

Polizisten war am Mittwoch kurz vor Mitternacht auf der Monschauer Straße ein Ford Mondeo aufgefallen, der mehrere Unfallkratzer an der Fahrerseite und ein defektes Rücklicht hatte. Zu dem war der Wagen in Schlangenlinien unterwegs. Die Beamten wollten daraufhin den Fahrer kontrollieren. Doch der reagierte weder auf Anhaltezeichen noch auf Blaulicht und Martinshorn. Bei der Verfolgungfahrt, die von der Monschauer Straße über Karstraße und Hehner Straße, erneut über die Monschauer Straße und dann weiter über die Waldnieler Straße bis zur Burggrafenstraße führte, drückte der Mondeo-Fahrer ordentlich aufs Gas. Teilweise erreichte der Pkw laut Polizeibericht eine Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h.