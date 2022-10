Fahndung auch mit einem Hubschrauber : Unbekannte liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei in Mönchengladbach

Mönchengladbach Noch bevor die Beamten die Fahrer zum Anhalten auffordern konnten, flohen diese mit dem Auto. Bei der Suche nach den Insassen kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Demnach war Streifenwagenbeamten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12. Oktober, gegen 2.30 Uhr an der Odenkirchener Straße, Ecke Gasstraße ein VW mit ungewöhnlicher Fahrweise aufgefallen. Dessen Fahrer floh noch bevor die Polizisten ihn zum Anhalten auffordern konnten.

Im Laufe der Verfolgung durch die Innenstadt entkamen die unbekannten Insassen zunächst. Später beobachteten die Beamten, dass das Auto an der Grevenbroicher Straße in ein Verkehrsschild und eine Häuserwand krachte. Das Fahrzeug war aber weiter fahrtüchtig und die Flucht der Unbekannten ging weiter. Zeugen meldeten später in der Nacht, dass der VW an der Straße Burgfreiheit abgestellt wurde. Bei den Insassen soll es sich um zwei Personen mit Hund gehandelt haben.