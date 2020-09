Nach Großeinsatz in Mönchengladbach : Verdächtiges Kuvert ist noch ungeöffnet

Feuerwehrleute in Schutzanzügen hatten den Umschlag am Mittwoch aus dem Gericht geholt. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Am Freitag sollen Experten im Landeskriminalamt die Substanz untersuchen, die am Mittwoch für eine Räumung des Landgerichts Mönchengladbach gesorgt hat.

(hh) Das verdächtige Kuvert, das am Mittwoch einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am Landgericht ausgelöst hat, befindet sich nach Angaben der Polizei noch immer ungeöffnet in sicherer Verwahrung in der Stadt. Es solle am Freitag zur Analyse ins Landeskriminalamt nach Düsseldorf gebracht werden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Mithin ist noch nicht klar, ob der Umschlag eine gefährliche Substanz enthält. Er ist bisher nur von außen gescannt worden.