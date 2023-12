Zerstörungswut in Mönchengladbach Vandalen werfen Autoscheiben ein und reißen Stoßstange ab

Eine gehörige Portion Zerstörungswut haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 12. Dezember, in der Nähe des Sportplatzes an der Brückenstraße in Mülfort ausgelebt. Sie beschädigten insgesamt sechs Fahrzeuge – fünf Autos und einen Omnibus. Das teilte die Polizei mit.