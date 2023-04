Nach Großeinsatz in Hardt Das war der Grund für den Brand in der Veranstaltungshalle

Die Halle ist am Samstagabend, 15. April, bei einem Feuer zerstört worden. Anwohner hatten die Feuerwehr gegen 22.10 Uhr per Notruf alarmiert. Deutlicher Brandgeruch war im Bereich der Nikolausstraße wahrzunehmen und eine Rauchwolke verdeckte die Sicht am Himmel. Über die Warn-App „Nina“ waren Anwohner in Hardt-Mitte aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Halle niemand, da das 210 Quadratmeter große Gebäude zu dem Zeitpunkt leer war.