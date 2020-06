15 Feuerwehreinsätze : Unwetter in Norden von Mönchengladbach

Unwetter in Norden von Mönchengladbach

Am Bendstieg in Bettrath wurde ein Baum entwurzelt. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Sturm und Regenmassen trafen vor allem Neuwerk, Uedding und Bettrath. Im Rest des Stadtgebiet blieb es weitgehend ruhig.

Ein „punktuelles Unwetter“ hat am Mittwochabend zu fünfzehn Einsätzen der Mönchengladbacher Feuerwehr geführt. Der Schwerpunkt lag im Norden der Stadt.

Am Gatherskamp stürzte ein Baum auf einen Pkw, in dem sich zum Glück keine Personen befanden. Ebenfalls betroffen waren laut Feuerwehr die Autobahnen 52 (Höhe Cloerbruch) und 44 (vor dem Autobahnkreuz Neersen), jeweils in Fahrtrichtung Düsseldorf. Auch dort waren abgerissene Äste auf die Fahrbahn gestürzt.