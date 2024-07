Zeugensuche in Mönchengladbach Kind aus Auto mit Ei beworfen und Radler angefahren

Laut dem Bericht war der Fahrradfahrer (48) mit seinem Sohn (13) an der Lindenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Annakirchstraße hielten die beiden ihren Angaben zufolge, als ein grauer Pkw, ein Audi A4, an ihnen vorbeifuhr. In dem Fahrzeug saßen nach Meinung der Radfahrer drei oder vier männliche Personen. Eine davon habe aus dem fahrenden Auto heraus ein Ei nach dem 13-Jährigen geworfen, heißt es.