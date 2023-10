Auf „Blauer Route“ in Mönchengladbach Auto touchiert Radler – Fahrer flüchtet

Demnach ereignete sich der Vorfall am Dienstag, 24. Oktober, gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Brucknerallee/ Cecilienstraße. Nach eigenen Angaben befuhr der 29-Jährige mit dem Fahrrad die Brucknerallee in Richtung Mönchengladbach Innenstadt. Von der Cecilienstraße kommend sei dann ein Autofahrer nach links auf die Brucknerallee abgebogen. Dabei sei es zu einem Zusammenstoß im Bereich des hinteren Radkastens des Fahrzeugs gekommen. Der Radler sei daraufhin gestürzt. Und der Autofahrer sei ohne anzuhalten weitergefahren.