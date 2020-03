Autobahn zeitweise gesperrt : Unfall mit zwei Leichtverletzten auf A 52

Mönchengladbach Ein Sattelzug musste nach dem Unglück abgeschleppt werden. Der Verkehr staute sich von Hardt bis Neuwerk.

Auf der A 52 ist es am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsstörungen gekommen. Grund ist ein Unfall mit zwei Leichtverletzten. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war ein Pkw, der von Mönchengladbach in Richtung Düsseldorf unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke geraten und von dort aus zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Sattelzug, der eventuell ausweichen wollte, kam von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Der Pkw- und der Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Fahrtrichtung zunächst komplett abgeriegelt werden. Eine Spur blieb länger gesperrt, weil Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Nach ersten Schätzungen der Autobahnpolizei beträgt der Sachschaden 50.000 Euro.