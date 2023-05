Zusammenstoß in Mönchengladbach Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen – Unfall mit einem Schwerverletzten

Demnach kam es am Freitag, 26. Mai, gegen 22.08 Uhr zudem folgenschweren Zusammenstoß. Zur Unfallzeit befuhr der 33-jährige Motorradfahrer die Straße Burgfreiheit aus Richtung Kamphausener Straße kommend in Richtung der Einmündung Losheimer Straße. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Burgfreiheit in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Er beabsichtigte dann aus seiner Fahrtrichtung heraus gesehen nach links in die Losheimer Straße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich.