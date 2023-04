Auf L390 in Mönchengladbach Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Demnach befuhr der Mönchengladbacher die L 390 in Richtung Autobahn 52, Anschlussstelle Neuwerk. In Höhe der Kreuzung Krahnendonk/L 390 beschleunigte er sein Motorrad, verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in ein Mönchengladbacher Krankenhaus gebracht.