Mini-Karambolage in Mönchengladbach Unfall mit fünf Autos und einer Verletzten

Die Beteiligten sagten der Polizei, dass der Opel-Fahrer am Donnerstag, 18. Januar, gegen 16.30 Uhr an einer rot zeigenden Ampel einer 26-Jährigen in ihrem Renault Clio aufgefahren sei. Diese Kollision habe dazu geführt, dass der Clio in einen vor ihm an der Ampel stehenden Peugeot 207 geschoben wurde. Der Peugeot wiederum wurde in einen Audi geschoben. Dazu kam dann noch, dass 41-jährige Fahrerin eines Opel Corsa einen Zusammenstoß mit dem Opel Astra nicht habe verhindern können, sodass es zu einen weiteren Auffahrunfall gab.