Unfall in Mönchengladbach 70-Jährige bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Demnach ereignete sich der Unfall am Donnerstag, 11. Januar, gegen 8.10 Uhr auf der Hochstadenstraße im Stadtteil Wickrath-Mitte. Nach bisherigen Informationen der Polizei war die 71-jährige Autofahrerin auf der Hochstadenstraße in Richtung Wetschewell unterwegs. Ungefähr in Höhe der Einmündung zum Kreuzdornweg kam es dann zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte.