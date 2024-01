Unfall in Mönchengladbach Autofahrerin erfasst 66-jährige Fußgängerin

Demnach ereignete sich der Unfall am Mittwoch, 3. Januar, gegen 6.50 Uhr an der Kreuzung Hoemenstraße/ Von-der-Helm-Straße in Odenkirchen Laut eigenen Angaben war die Autofahrerin aus der Von-der-Helm-Straße gekommen und nach links in die Hoemenstraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die gerade die Hoemenstraße überquerte. Rettungskräfte brachten die 66-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.