Zusammenstoß in Mönchengladbach Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dem Polizeibericht zufolge stellte sich die Situation nach bisherigen Ermittlungen so dar: Der Radfahrer wollte die Straße überqueren, etwa zeitgleich fuhr ein Lastwagenfahrer die Marie-Juchacz-Straße in Richtung Odenkirchen-Mitte entlang. Im Bereich des Marie-Bernays-Ring wechselte der Lkw-Fahrer auf den Linksabbiegerstreifen und bemerkte den Radfahrer links auf einem Grünstreifen. Daraufhin hielt er an, um dem Radler das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Laut Bericht fuhr der 59-Jährige daraufhin über die Straße und vorne an dem Lastwagen vorbei. In dem Moment fuhr aber auch ein den Angaben zufolge vorfahrtsberechtigter 26-jähriger Autofahrer rechts an dem Lastwagen vorbei, um geradeaus weiter in Richtung Odenkirchen-Mitte zu fahren. Trotz einer Vollbremsung des 26-Jährigen, kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit dem 59-Jährigen, „der für den Autofahrer plötzlich von links kommend vor dem Lastwagen seinen Fahrstreifen querte“, wie es in dem Bericht heißt.