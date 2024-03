Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Junger Mann bleibt beim Klettern an Zaun hängen

Die wurde demnach am Montag, 25. März, gegen 20 Uhr zur Stepgesstraße in der Gladbacher Innenstadt alarmiert. Dort war es beim Klettern zu einem Unfall gekommen. Ein junger Mann war abgerutscht und hatte sich an einem Zaun verletzt. Aus der misslichen Lage konnte sich der Verletzte nicht selbstständig befreien. Auch Ersthelfende, die laut der Feuerwehr „vorbildliche Erste-Hilfe“ geleistet hätten, konnten den Mann nicht befreien. Dafür verschafften sich die alarmierten Rettungskräfte schnell Zugang zum Verletzten. Während der Rettungsmaßnahme wurde er vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.