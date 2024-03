Polizei in Mönchengladbach 18-Jähriger rast durch die Stadt, baut Unfall und flüchtet

Mit laut Zeugenaussagen deutlich überhöhter Geschwindigkeit setzte er seine Fahrt auf der Duvenstraße in Richtung Odenkirchen fort. Auf Höhe der Straße Mülforter Zeug bog ein 27-Jähriger in einem Tesla von einem Firmengelände nach links auf die Duvenstraße ab. Es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige in dem Audi RS3 fuhr anschließend weiter in Richtung Odenkirchen.