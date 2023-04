Unfall in Mönchengladbach 61-Jähriger fährt gegen Baum – Beifahrerin schwer verletzt

Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung der Frau und fuhren sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den Mann brachten sie ebenfalls zur weiteren Behandlung und Kontrolle in ein Krankenhaus. Bei der 61-Jährigen kann Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Polizeimeldung von Donnerstagnachmittag.