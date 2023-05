Sachschaden in Mönchengladbach Unfallfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Wie die Behörde mitteilt, stand am Montag, 8. Mai, gegen 16 Uhr der 73-jähriger Fahrer eines roten Ford Transit eigenen Angaben zufolge auf der Linksabbiegerspur der Sternstraße an der Kreuzung zur Waldnieler Straße. Plötzlich sei ein rot-/beigefarbener BMW Mini von einem Parkplatz heruntergefahren und mit seinem Pkw zusammengestoßen. Der Fahrer des BMW habe den Wagen gewendet und sei in Richtung Karmannstraße davongefahren.