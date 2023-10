Zeugensuche in Mönchengladbach Autos stoßen aus bisher unbekannter Ursache zusammen

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 36-jährige Fahrer eines Skoda am Donnerstag, 19. Oktober, gegen 5 Uhr die Stadtwaldstraße in Richtung Rheydt. Im Kreuzungsbereich zur Auffahrt zur Autobahn 61 in Richtung Venlo beabsichtigte er, geradeaus weiterzufahren. Etwa zeitgleich fuhr der 57-jährige Fahrer eines Jeeps die Stadtwaldstraße in Richtung Rheindahlen entlang. Im Kreuzungsbereich wollte der Mann nach links abbiegen, um auf die A 61 in Richtung Venlo aufzufahren. Daraufhin kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und es entstand ein größerer Sachschaden an den Fahrzeugen.