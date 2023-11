Blaulichteinsatz in Mönchengladbach 30-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach · Zwei Fahrzeuge kollidierten am Donnerstagmorgen, 23. November, auf der Roermonder Straße in Venn. Eine der Beteiligten musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

24.11.2023 , 14:01 Uhr

Der Zusammenstoß in Venn ereignete sich am 23. November gegen 7.40 Uhr. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Am Donnerstag, 23. November, ist eine 30-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall auf der Roermonder Straße in Venn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit ihrem Auto gegen 7.40 Uhr aus Richtung des Metzenwegs auf der Roermonder Straße unterwegs. Kurz hinter einem Kreisverkehr kollidierte ihr Wagen mit dem Fahrzeug einer 32-jährigen Frau, die aus dem Hamerweg nach links in die Roermonder Straße abbiegen wollte. Das Team eines Rettungswagens brachte die 30-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise zum genauen Unfallhergang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen.

(cwe)