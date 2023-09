Unfall in Mönchengladbach Motorradfahrer bei Überholversuch schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 17.40 Uhr am selben Tag. Die beiden Unfallbeteiligten waren auf der Karlstraße in Richtung Wetschewell unterwegs. Laut Polizei wollte der Autofahrer mit seinem BMW links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Gleichzeitig setzte der Motorradfahrer dazu an, ihn links zu überholen. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen.