Auf A 52 bei Mönchengladbach Fahrerflucht nach Unfall mit vier Verletzten

Demnach waren zwei Fahrzeuge an dem Crash am Sonntag, 30. April, gegen 15.20 Uhr beteiligt. Alle Insassen konnten die Autos eigenständig verlassen. Vier leicht verletzte Personen wurden nach einer Erstuntersuchung durch den Notarzt zur weiteren Versorgung in die Krankenhäuser der Stadt Mönchengladbach transportiert.