Unfall auf Autobahn bei Mönchengladbach Auto prallt auf A 52 gegen Baum – drei Verletzte

Der Fahrer, der aus Belgien stammt, war demnach am Samstagnachmittag zunächst auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Düsseldorf unterwegs gewesen und wollte dann offenbar kurz entschlossen die Abfahrt Hardt nehmen. Eingangs der Rechtskurve stieß der Jeep frontal gegen den Baum. Ein Anrufer hatte der Feuerwehr gegen 14.27 Uhr gemeldet, dass ein Pkw mit mehreren Insassen in der Abfahrt frontal gegen einen Baum geprallt war. Wie die Feuerwehr weiter berichtet, konnten sich alle drei Insassen alleine aus dem Auto befreien. Sie wurden aufgrund ihrer Verletzungen zur Behandlung mit insgesamt drei Rettungswagen in verschiedene umliegende Krankenhäuser gebracht, heißt es weiter in der Mitteilung der Feuerwehr. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die medizinische Versorgung der Verletzten.