Unfall in Mönchengladbach Auto fährt frontal gegen Mast für Zebrastreifen-Beleuchtung

Demnach ist der 31-jährige Fahrer am Donnerstag, 4. Mai, gegen 23.20 Uhr frontal mit dem Mast zusammengestoßen. Es habe sich um einen Alleinunfall gehandelt, teilte der Sprecher mit. Der Fahrer habe ausgesagt, beim Abbiegen von der Thüringer Straße von der Fahrbahn abgekommen zu sein – aus einer noch unbekannten Ursache. Der Fahrer sei aber nicht verletzt worden, führte der Sprecher aus. Am Mast und am Pkw entstand ein Schaden.