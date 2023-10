Zusammenstoß in Mönchengladbach 72-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach · Am Minto hat ein 71-Jähriger mit seinem Auto eine Seniorin erfasst. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

20.10.2023, 16:49 Uhr

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Verkehrsunfall am Einkaufszentrum Minto ist eine 72-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Sie wurde von einem Auto erfasst, an dessen Steuer ein 71-Jähriger saß. Das teilte die Polizei Mönchengladbach mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitag, 20. Oktober, gegen 12.10 Uhr. Der 71-Jährige kam der Polizei zufolge mit seinem Pkw aus dem Parkhaus des Einkaufszentrums gefahren und bog links auf die Viersener Straße ab. Die 72-Jährige überquerte zur gleichen Zeit die Viersener Straße im Bereich der dortigen Fußgängerampel. Wie genau es dann zu dem Zusammenstoß kam, und ob die schlechten Wetterverhältnisse zum Unfallzeitpunkt eine Rolle spielten, untersucht die Polizei derzeit. Durch den Aufprall stürzte die 72-Jährige und verletzte sich. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

(RP)