Kriminalität in Mönchengladbach Unbekannte werfen Gegenstand auf Auto

Am Freitagabend nahmen Beamte demnach auf der Polizeiwache Rheydt die Aussage eines Autofahrers (58) auf, der nach eigenen Angaben gegen 18.50 Uhr von Unbekannten im Schmölderpark mit dem Gegenstand beworfen worden war. Der Mann war in seinem schwarzen Volvo auf der Urftstraße in Richtung Schmölderstraße unterwegs, als etwas gegen sein Auto flog. Er habe noch sehen können, wie zwei männliche Personen in den Schmölderpark liefen.