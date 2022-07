Vorfall in Mönchengladbach : Unbekannte stehlen 15 Bienenstöcke mit Völkern von Hobby-Imker

Mönchengladbach Alle Völker, die auf dem Privatgrundstück gehalten wurden, sind entwendet worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Eine Imkerin erklärt, wieso hinter der Tat, die kein Einzelfall ist, womöglich andere Imker stecken.

In einem Bienenstock befindet sich auch ein Bienenvolk. Eine Imkerin aus Mönchengladbach erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Völker in den Monaten Juni und Juli besonders stark sind und bis zu 60.000 oder 80.000 Bienen umfassen können. Dann spricht man von sogenannten Wirtschaftsvölkern, die Honig eingelagert haben. Eine Königin könne in der Hochphase 2000 bis 2500 Eier pro Tag legen.

Die Vermutung, dass Imker andere Imker bestehlen, wird im Zusammenhang mit Bienen-Diebstahl immer wieder gemacht. Denn das Phänomen von Völkern, Honig und Equipment ist nicht neu. Ein Blick in die Region zeigt: Anfang Mai wurde Kostenpflichtiger Inhalt in Wachtendonk ein Bienenstock mit 40.000 Tieren entwendet, Mitte April drei Bienenvölker von einer Streuobstwiese Kostenpflichtiger Inhalt in Haan und im Juli sowie im Mai vergangenen Jahres jeweils Bienenstöcke Kostenpflichtiger Inhalt in Erkelenz und Kostenpflichtiger Inhalt in Neuss. Die Polizei gibt an, dass die Zahl der gestohlenen Bienenvölker in den vergangenen Jahren gestiegen ist.