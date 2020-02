Täter lauerten Opfer an der Giesenkirchener Straße auf : Unbekannte schlagen nachts 72-Jährigen nieder

Blaulicht (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Ein 72-Jähriger ist nach eigenen Angaben in der Nacht zu Sonntag um 0.30 Uhr an der Giesenkirchener Straße in Mülfort von zwei unbekannten Männern überfallen worden. Das teilte die Polizei mit.

