Ermittlungen in Mönchengldabach Fußgängerin nach Unfall am Rheydter Ring gesucht

Die 42-jährige Autofahrerin meldete sich bei der Polizei und gab an, dass es zu einem Verkehrsunfall am Rheydter Ring gekommen sei: Sie habe mit ihrem Auto, einem weißen Mercedes, von der Dahlener Straße nach links auf die Wilhelm-Schiffer-Straße abbiegen wollen. Gleichzeitig wollte eine Frau die Straße überqueren, die sie zunächst nicht gesehen habe. Mutmaßlich kam es dann zu einem Zusammenstoß. Die Fußgängerin stürzte und klagte in der Folge über Schmerzen, woraufhin sie die 42-Jährige auf ihren Wunsch hin an den Städtischen Kliniken absetzte. Während sie selbst nach einem Parkplatz gesucht habe, sei die Frau verschwunden.