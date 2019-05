Staatsschutz ermittelt : Unbekannte legen Schweinekopf vor Moschee in Mönchengladbach

Unbekannte legen Schweinekopf vor Moschee in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein Ekel-Fund in Mönchengladbach hat den Staatsschutz auf den Plan gerufen: Vor einer Moschee ist ein abgetrennter Schweinekopf abgelegt worden. Außerdem wurde ein fremdenfeindliches Symbol hinterlassen.

Unbekannte haben einen abgetrennten Schweinekopf vor eine Moschee in Mönchengladbach gelegt. Ein Mitarbeiter der Moschee fand den Kopf nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen auf dem Moscheegelände im Stadtteil Rheydt. Die Polizeibeamten entdeckten an einem Nebengebäude außerdem ein fremdenfeindliches Symbol.