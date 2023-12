Nach Einsätzen der Feuerwehr Mönchengladbach Polizei ermittelt wegen Brandstiftung im JHQ

In der Nacht zum 15. Dezember 2023 stand ein ehemaliges Wohnhaus an der Livingstone Road im früheren JHQ (Joint Headquarters) in Flammen. Die Feuerwehr rückte aus und brachte den Brand unter Kontrolle. Doch keine zwei Wochen später geht es für die Einsatzkräfte wieder in das etwa mehr als 400 Hektar große Gelände: Sechs Garagen und eine abgestellte Arbeitsbühne brannten an der Munro Road. Wieder konnte das Feuer „schnell gelöscht“ werden, wie die Feuerwehr mitteilt. Doch dafür musste ein Tanklöschfahrzeug angefordert werden.