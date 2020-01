Raubüberfall in Mönchengladbach : 90-Jährige liegt über Nacht hilflos in Wohnung

Mönchengladbach Das Raubopfer in Mönchengladbach wurde erst am folgenden Morgen von einer Pflegekraft gefunden. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

Zwei Männer haben am Montagabend eine 90-jährige Frau in deren Wohnung ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Täter gegen 22 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Roermonder Straße verschafft. Die beiden Männer überwältigten die Frau. Einer drückte sie zu Boden, während der andere die Wohnung durchsuchte.