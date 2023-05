Angriff in Mönchengladbach 50-Jährigem bei Überfall ins Gesicht getreten

Demnach hatte sich das Opfer am Mittwoch, 3. Mai, bei der Polizei gemeldet und den Vorfall des Vorabends gemeldet. Er sei gegen 23 Uhr von der Lürriper Straße über eine Brücke in Richtung des Parks an der Karl-Kämpf-Allee gelaufen. Auf der Brücke habe er plötzlich von einer unbekannten Person einen Tritt gegen das Gesicht bekommen. Anschließend sei er zu Boden gestürzt.