Polizei Mönchengladbach sucht weitere Tatverdächtige Fünfköpfige Diebesbande im Baumarkt ertappt – zwei Festnahmen

Wie aus der Meldung hervorgeht, wurde die Polizei am Mittwoch, 26. April, gegen 17 Uhr alarmiert. Der Ladendetektiv eines Baumarkts an der Künkelstraße in Eicken teilte mit, dass er gerade über Videokameras vier Männer dabei beobachte, wie sie eine größere Menge Waren in verdächtiger Weise im Außenbereich deponierten. Mutmaßlich würden die Waren zum Diebstahl bereitgelegt.