Festnahme in Mönchengladbach Trio beraubt zwei Jugendliche im Volksgarten

Dem anderen 16-Jährigen drohte ein anderer Täter ebenfalls, sodass dieser nach Aufforderung sein Portemonnaie herausgab. Dann flohen die Räuber den Polizei-Angaben zufolge in Richtung Peter-Krall-Straße. Im Zuge der Fahndung trafen die Beamten zwei der beschriebenen Jugendlichen an. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am nächsten Tag entlassen. Der 17-Jährige wurde am gleichen Tag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.