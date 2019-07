Polizei in Mönchengladbach bittet um Hinweise : Trickdiebinnen bestehlen hilfsbereite Seniorin

Mönchengladbach Zwei Frauen klingelten an der Tür der 79-Jährigen und baten um ein Glas Wasser. Später fehlte Schmuck.

Unter einem Vorwand haben sich am Mittwoch zwei Trickdiebinnen Zugang zu der Wohnung einer älteren Dame in Rheindahlen verschafft und sie dort bestohlen. Laut Polizeibericht hatte es gegen 13.30 Uhr an der Tür der 79-Jährigen geklingelt. Zwei Frauen standen davor und gaben an, dass sie Nähstoffe für eine Nachbarin abgeben wollten. Weil diese aber nicht zu Hause sei, wolle man nun die Telefonnummer und eine Nachricht hinterlassen. Die Frauen baten die Seniorin um Stift und Papier sowie um ein Glas Wasser.