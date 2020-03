Täter bestehlen Seniorin in Mönchengladbach : Trickdiebe geben sich als Gärtner aus

Mönchengladbach Eine 83-jährige Frau ist am Sonntag von zwei Betrügern bestohlen worden. Die zwei gaben sich als Gärtner aus, zuvor bekam die Frau mehrere Anrufe.

Zwei Trickdiebe haben am Sonntag eine 83-jährige Frau bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hätten die Täter in der Mittagszeit mehrfach bei der Seniorin angerufen und gefragt, ob sie eine Putzkraft oder einen Gärtner benötige. Gegen 15 Uhr hätten schließlich zwei Personen – ein Mann und eine Frau – an der Tür geklingelt und sich als Gärtner ausgegeben. Der Mann sei in den Garten gelaufen, die Frau habe sich das Haus anschauen wollen. Nachdem die beiden Personen wieder gegangen seien, habe die 83-Jährige den offenbar in einem unbeobachteten Moment begangenen Diebstahl festgestellt.