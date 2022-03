Polizei Mönchengladbach warnt : Trickbetrüger stehlen Geld von zwei Senioren

Mönchengladbach In einem Fall gaben sich die Männer als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus, im anderen Fall stellten sie sich als Wasserwerker vor.

An zwei Tatorten in den Stadtteilen Wickrath und Rheindahlen sind am Dienstag Senioren von – wie die Polizei sagt – „gerissenen Betrügern“ in ihren Wohnungen bestohlen worden: Vermeintliche Wasserwerker entwendeten einer 82-jährigen Frau am Rotdornweg Geld; bei einem 88-Jährigen an der Straße In der Saas schellten angebliche Ordnungsamtsmitarbeiter, die ebenfalls Geld aus der Wohnung mitgehen ließen. Jetzt werden Zeugen gesucht.