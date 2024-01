Kriminalität in Mönchengladbach Transporter in Rheydt gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 3. Januar, und Donnerstag, 4. Januar, einen weißen VW des Modells „Caddy“ im Bereich Nordstraße/Pötterstraße entwendet. Das teilte die Polizei mit. Demnach hatte ein Mitarbeiter das Firmenfahrzeug am Mittwoch gegen 17 Uhr dort geparkt. Als er am Donnerstag gegen 7 Uhr wieder nach dem VW schaute, befand sich der Transporter nicht mehr an seinem Platz. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.