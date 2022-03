Polizei appelliert an Kindsmutter : Toter Säugling im Park in Mönchengladbach gefunden

Toter Säugling im Park in Mönchengladbach gefunden

Polizei appelliert an Kindsmutter

Am Nachmittag sperrte die Polizei den Bereich großräumig ab. Die Spurensicherung war bis zum Abend vor Ort. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach In einem öffentlichen Müllbehälter an der Ackerstraße Ecke Carl-Diem-Straße ist ein lebloser Säugling gefunden worden. Die Polizei ermittelt und sucht mögliche Zeugen.

Ein toter Säugling ist in Mönchengladbach aufgefunden worden. Das melden Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend.

Am Nachmittag des 28. März erhielt die Polizei nach eigenen Angaben um 16.26 den Anruf einer Zeugin. Sie hatte zufällig in einem öffentlichen Müllbehälter an der Ackerstraße / Ecke Carl-Diem-Straße einen leblosen Säugling aufgefunden. Die Polizei ermittelt, um das Schicksal und die Herkunft des Kindes zu klären.